T.C. TÜRKOĞLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TÜRKOĞLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/127 Esas

İLAN TUTANAĞI

Davacı , ADEM KELEPİR ile Davalı Maliye Hazinesi vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle; Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesine kain;Doğusu: Tapusuz taşınmaz, Batısı: 224 ada 3 parsel nolu taşınmaz, Kuzeyi: 218 ada 1 parsel ve 223 ada 1 parsel nolu taşınmazlar, Güneyi: Tapusuz taşınmaz olan,

Meyve Bahçesi niteliğindeki 4.513,18 m² yüzölçümlü yerin Adem KELEPİR(51232499230)adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.