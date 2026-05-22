T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN TUTANAĞI

Sayı :2025/119 Esas

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Beyoğlu mahallesi Sarılar mahallesi 712 ada 28 nolu parselin (A-1, A-2 ve A-3) hudutları; doğusu ve batısı yol, kuzeyi: 612 ada 1 nolu parsel, güneyi: kısmen 695 ada 31 nolu parsel kısmen de tapulama harici yer, (712/28) hudutları: doğusu, kuzeyi, güneyi yol, batısı 712 ada 27 nolu parsel olan toplam 13.216,02 m2 lik taşınmazın 25418359366 T.C. Nolu davacı ABDULLAH OĞUL adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.