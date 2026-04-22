T.C. TÜRKOĞLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TÜRKOĞLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/657 Esas

Davacı ERKİN TAŞHAN ile Davalı Türkoğlu Mal müdürlüğü vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Merkez Mahallesine Kain;

Doğusu; Yol ve tapusuz taşınmaz, Batısı; tapusuz taşınmaz Kuzeyi: tapusuz taşınmaz, Alıçseki devlet ormanı, Güneyi; Alıçseki devlet ormanı ile çevrili olan, 4975,60 m²'lik yer Davacı Erkin TAŞHAN adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.