T.C. TUTAK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/140 Esas 02.07.2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda kimlik bilgileri yazılı İsmail Durğut'un 1992 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ ya da ölü olduğu hususunda bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde İsmail Durğut'un veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur. 02.07.2025

GAİP TC KİMLİK NO: 16903399516

ADI SOYADI: İSMAİL DURĞUT

BABA ADI: İHSAN

ANA ADI: KELİME

DOĞUM TARİHİ: 26/04/1963

DOĞUM YERİ: TUTAK

İKAMETGAH ADRESİ: