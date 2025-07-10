T.C. TUTAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TUTAK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/140 Esas 02.07.2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda kimlik bilgileri yazılı İsmail Durğut'un 1992 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ ya da ölü olduğu hususunda bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde İsmail Durğut'un veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur. 02.07.2025
GAİP TC KİMLİK NO: 16903399516
ADI SOYADI: İSMAİL DURĞUT
BABA ADI: İHSAN
ANA ADI: KELİME
DOĞUM TARİHİ: 26/04/1963
DOĞUM YERİ: TUTAK
İKAMETGAH ADRESİ: