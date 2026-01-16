T.C. TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAVUZLARDA ZEMİN İYİLEŞTİRME , HAVUZ, PLANETARYUM VE BUZ PİSTİ BİNASI MEKANİK ALTYAPISININ MODERNİZE EDİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ ŞELALE EĞİTİM PARKINDA YER ALAN HAVUZLARDA ZEMİN İYİLEŞTİRME YAPILMASI, HAVUZ, PLANETARYUM VE BUZ PİSTİ BİNASININ MEKANİK ALTYAPISININ MODERNİZE EDİLMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2449238

1- İdarenin 1.1. Adı : TUZLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ HATBOYU CADDESİ NO:17 PK:34945 TUZLA/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02164440906 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 06.02.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : TUZLA BELEDİYESİ İHALE ODASI

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : TUZLA BELEDİYESİ ŞELALE EĞİTİM PARKINDA YER ALAN HAVUZLARDA ZEMİN İYİLEŞTİRME YAPILMASI, HAVUZ, PLANETARYUM VE BUZ PİSTİ BİNASININ MEKANİK ALTYAPISININ MODERNİZE EDİLMESİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : TUZLA BELEDİYESİ ŞELALE EĞİTİM PARKINDA YER ALAN HAVUZLARDA ZEMİN İYİLEŞTİRME YAPILMASI, HAVUZ, PLANETARYUM VE BUZ PİSTİ BİNASININ MEKANİK ALTYAPISININ MODERNİZE EDİLMESİ AMACIYLA MUHTELİF 154 KALEMDEN OLUŞAN İŞLERİN YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : TUZLA 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP BİNA İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40)

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,324486% 1,986729% 1 Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. (Manşon bedeli dahil.)( Nakliyeler dahildir ) 2,96070935% 4,44106403% 2 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,96234493% 1,44351739% 1 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması( Nakliyeler dahildir ) 1,08319698% 1,62479547% 1 % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 2,5060834% 3,75912509% 2 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,93133573% 2,8970036% 1 15x15 cm havuz seramiği ile duvar ve cephe kaplaması yapılması. 4,81019171% 7,21528756% 3 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 1,10135167% 1,6520275% 1 2 komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde (Havuzlarda) 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) 1,39223711% 2,08835566% 1 60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması 2,41133373% 3,61700059% 2 Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması( Nakliyeler dahildir ) 2,24300308% 3,36450462% 1 12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI 1,87350273% 2,81025409% 1 Enjeksiyon Delgi İşçiliğinin Yapılması ( Malzeme hariç, işçilik, proje ve test bedeli dahil) 11,00833207% 16,51249811% 5 Karot Açılması 1,59758465% 2,39637698% 1 Enjeksiyon İşçiliği (Malzeme hariç, işçilik dahil) 2,03586789% 3,05380184% 1 İki kademeli brülörler 1000 KW 'a kadar 0,94796645% 1,42194968% 1 Santrifüj pompa 1500 d/dk. 21-30 m3/h. 3.0-5 mss. 27000-45000 Pa (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858) 1,22915146% 1,84372719% 1 En geniş kenarı 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması 0,75603753% 1,13405629% 1 33 kw soğutma kapasitesi (nom),33 kw ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu 1,01166763% 1,51750144% 1 Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:24.000 Btu/h) 1,82696276% 2,74044413% 1 TESİSTE YER ALAN HAVUZ NEM ALMA KLİMA SANTRALLERİNİN REVİZYONU 2,59420134% 3,89130201% 2 Fotoselli gömme rezervuar ve pisuvar paneli (Tekmil ekipmanları ile) 0,70750946% 1,06126418% 1 Havuz Sirkülasyon Pompası 1,41501891% 2,12252837% 1 Tuzlu Su Elektroliz Sistemi 750 Gr 5,18840268% 7,78260402% 5 ŞELALE PARK BUZ PİSTİNDE YER ALAN CLIMAVENETA MARKA 144,4 kW KAPASİTELİ HAVA SOĞUTMALI CHİLLER SANTRALİNİN REVİZYONU 2,35836485% 3,53754728% 2

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.