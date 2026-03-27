T.C.ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 27.03.2026 00:01:00
T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2025/128 Esas 25.03.2026
Konu : Gaiplik İlanı
ZEYNEP BULUT ile HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AGİT BABAT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 68461219096
ADI SOYADI : AGİT BABAT
BABA ADI : ÖMER
ANA ADI : MİRAN
DOĞUM TARİHİ : 05/03/1939
DOĞUM YERİ : ULUDERE
İKAMETGAH ADRESİ :
