T.C.ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 27.03.2026 00:01:00

T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2025/128 Esas 25.03.2026

Konu : Gaiplik İlanı

ZEYNEP BULUT ile HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AGİT BABAT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 68461219096

ADI SOYADI : AGİT BABAT

BABA ADI : ÖMER

ANA ADI : MİRAN

DOĞUM TARİHİ : 05/03/1939

DOĞUM YERİ : ULUDERE

İKAMETGAH ADRESİ :

