T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/322

DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI: ORHAN KAYA

Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Çerde Köyü 188 ada 17 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.