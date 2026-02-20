T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/322
DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
DAVALI: ORHAN KAYA
Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Çerde Köyü 188 ada 17 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava Dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02404301