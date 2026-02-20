T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/11 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Bartın ili, Ulus ilçesi, Konuklu Köyünde bulunan bilirkişi raporunda A, B, C,D harfleri ile gösterilen dava konusu taşınmazlar hakkında TMK 713/4 maddesi uyarınca çıkarılan ilandır.
Davacı Adı Soyadı:
Davalı Adı Soyadı
Dava:
MEHMET BAĞDATLI
HAZİNEİ İZAFETEN ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Bartın İli, Ulus İlçesi, Konuklu Köyünde bulunan bilirkişi raporunda A, B, C,D harfleri ile gösterilen dava konusu taşınmazlar hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.