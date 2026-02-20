Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yayınlanma 20.02.2026 00:01:00

T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/11 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Bartın ili, Ulus ilçesi, Konuklu Köyünde bulunan bilirkişi raporunda A, B, C,D harfleri ile gösterilen dava konusu taşınmazlar hakkında TMK 713/4 maddesi uyarınca çıkarılan ilandır.

 

MEHMET BAĞDATLI

HAZİNEİ İZAFETEN ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

 

Bartın İli, Ulus İlçesi, Konuklu Köyünde bulunan bilirkişi raporunda A, B, C,D harfleri ile gösterilen dava konusu taşınmazlar hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02404316