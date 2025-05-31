T.C.ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/232 Esas

KARAR NO : 2024/262

Davacı TEDAŞ' ın mahkememize açmış olduğu Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında davalı Cahit Yılmaz' ın mernis adresi bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

HÜKÜM

A) 1-Davanın KABULÜ ile

a-) Dava konusu Bartın ili, Ulus ilçesi, Ağa Köyü, 132 ada 4 parsel sayılı taşınmazda 16/05/2024 tarihli fen bilirkişileri Üsame Yılmaz, Turgut Akgül ile elektrik mühendisi bilirkişisi Engin Ay tarafından hazırlanan raporda ekli krokide açık gri renk boyalı IR=95,67 m² lik kısım üzerine davacı kurum adına İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile davacı kurum adına TESCİLİNE,

b-16/05/2024 tarihli fen bilirkişileri Üsame Yılmaz, Turgut Akgül ile elektrik mühendisi bilirkişisi Engin Ay tarafından düzenlenen rapor ve krokinin kararın eki sayılmasına,

c-)Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereği kesin olduğundan, tescil hükmünün ifası için hüküm özetinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin Ulus Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

2-Dava konusu; Bartın İli, Ulus İlçesi, Ağa Köyü, 132 ada 4 parsel sayılı taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 2.207,97 TL olduğunun TESPİTİNE,

3-27/11/2020 tarihinde, 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 16/07/2020 tarihli 2018/104 Esas, 2020/39 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na, 7139 sayılı Kanun ile eklenen 10/8 maddesinin 4. ve 7. cümleleri kısmen iptal edildiği gözetilerek, tespit edilen 2.207,97-TL kamulaştırma bedelinden, Ulus Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/210 Esas, 2020/32 Karar sayılı acele el koyma dosyasında belirlenen bedelin farkı olan 1.585,38 TL' den 792,69 TL' sinin davalı İsmail Yılmaz'a, 198,18 TL' sinin davalı Emine Yılmaz'a, 99,086' şar TL' sinin davalılar Müzeyyen Uğurlu, Nazan Yılmaz, Mehmet Cihan Yılmaz, Nermin Yılmaz, Cahit Yılmaz, Sevgi Yılmaz'a varsa neması ile birlikte ödenmesine; bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,

4-Tespit edilen toplam 2.207,97 TL kamulaştırma bedelinden, Ulus Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/210 Esas, 2020/32 Karar sayılı acele el koyma dosyasında belirlenen bedelin farkı olan ve mahkememizce depo ettirilen 1.585,38 TL'sine, dava tarihinden karar tarihi olan 14/10/2024 tarihine kadar geçen süre için kamu alacaklarına uygulanan en yüksek oranda faiz işletilmesine,

5-Mahkememizin 2019/210 Esas, 2020/32 sayılı dosyasında depo edilen 622,59- TL bedelin ödenmedi ise kararla birlikte davalılara ödenmesi için banka şubesine müzekkere yazılmasına,

6-Dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. mükellefiyetlerin bedele yansıtılmasına,

7-Alınması gereken 427,60 TL harçtan davacı tarafından peşin ödenen 269,85 TL'nin mahsubu ile bakiye 157,75 TL harcın davacıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

8-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 29. maddesi uyarınca, davacı üzerinde bırakılmasına,

9-Davalı tarafından yargılama gideri sarf edilmediğinden, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

10-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı da göz önüne alınarak, davacı kurum lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

11-Taraflarca yatırılıp kullanılmayan gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/10/2024

Ayrıca gerekçeli karar davacı vekili tarafından İstinaf edilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.