T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

TEKSTİL ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

İlçemiz sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanan Tekstil atıklarının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 10/11/2025 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

İşin nevi: 1.000 Ton Tekstil Atıklarının Satışı

İşin süresi: 1.000 Ton Tekstil Atığının teslimi tamamlanana kadar.

Tahmin edilen bedel: Kilogram bedeli, 6,00 Türk Lirası, 1.000 Ton 6.000.000,00 TL

Geçici teminat: Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.

Şartname Bedeli: 2.000,00 TL

İhale Gün ve saati: 11/11/2025 - 10:00

İhalenin yapılacağı yer: Ümraniye Belediye Başkanlığı

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

a. Gerçek Kişilerden:

a1) Teklif mektubu,

a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,

a3) İmza beyannamesi,

a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi,

a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

a6) İkametgâh belgesi,

a7) Nüfus cüzdanı örneği,

a8) İhale katılım belgesi,

a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,

a10) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi

a11) İş Deneyim Belgesi;

Son 3 yıl içerisinde, tek bir sözleşme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde, en az 1.000 Ton Tekstil Atığı toplamış olduğuna dair idareden aslı gibidir yapılmış veya noter onaylı sözleşme örneği ve yapılan iş ile ilgili idare tarafından onaylanmış diğer belgeler. (Kantar fişi vb.) (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartları sağlaması yeterlidir.)

a12) Gelir Tablosu (Ciro);

İstekli tarafından; İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun sunulması yeterlidir.

İlgili ciro tutarı; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce düzenlenen belgeyle tevsik edilir.

Toplam cironun 1 yıl için 20.000.000,00 TL (yirmimilyon Türk Lirası) den az olmaması gerekir.

Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait belgelerini sunabilirler. (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartları sağlaması yeterlidir.)

b. Tüzel Kişilerden:

b1) Teklif mektubu,

b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,

b3) İmza sirküleri,

b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi,

b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b7) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

b8) İhale katılım belgesi,

b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,

b10) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi

b11) İş Deneyim Belgesi;

Son 3 yıl içerisinde, tek bir sözleşme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde, en az 1.000 Ton Tekstil Atığı toplamış olduğuna dair idareden aslı gibidir yapılmış veya noter onaylı sözleşme örneği ve yapılan iş ile ilgili idare tarafından onaylanmış diğer belgeler. (Kantar fişi vb.) (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartları sağlaması yeterlidir.)

b12) Gelir Tablosu (Ciro);

İstekli tarafından; İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun sunulması yeterlidir.

İlgili ciro tutarı; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce düzenlenen belgeyle tevsik edilir.

Toplam cironun 1 yıl için 20.000.000,00 TL (yirmimilyon Türk Lirası) den az olmaması gerekir.

Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait belgelerini sunabilirler.

(Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartları sağlaması yeterlidir.)

c. Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler başlıklı 10.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin (a11, a12, b11 ve b12 bentleri hariç) ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İhaleyi kazanan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.