T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2022/603 Esas

Davacı, Ali Güdek ile Davalılar, Ahmet Çakır, Ahmet Güdek, Ahmet Karakuş, Aysel Dokur, Azime Gömeç, Durmuş Çakır, Emine Güdek, Emine Güdek, Fatıma Dokur, Fatıma Güdek, Fatma Atalay, Fermude Bıçakcı, Fikriye Karakuş, Gülsüm Çakır, Hatice Özden, Hatice Yurdakul, Hüseyin Güdek, Kadriye Avanoğlu, Mehmet Çakır, Mehmet Dokur, Mehmet Güdek, Meliha Avanoğlu, Mustafa Dokur, Mustafa Karakuş, Müzeyyen Güdek, Nazlı Bulat, Nuray Kabakçı, Ömer Çakır, Ömer Güdek, Önder Güdek, Rukiye Avanoğlu Karakuş, Saliha Yıldırım, Selim Güdek, Sezai Avanoğlu, Zekai Avanoğlu, Zeliha Vardı, Ziver Özsoy arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;

Mahkememiz dava dosyası dahili davalısı Nuray KABAKÇI (Faruk ve Müjgan kızı, 29/04/1982 d'lu, T.C:66520069026 kimlik numaralı)'nın, yurt dışı tebligat adresinde belirtilen adrese duruşma gününü bildirir tebligatın tebliğ için Liyon Başkonsoluğuna müzekkere yazılmış olup, belirtilen adreste oturmuyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Dahili davalı Nuray KABAKÇI (Faruk ve Müjgan kızı, 29/04/1982 d'lu, T.C:66520069026 kimlik numaralı)'nın, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve çıkartılan yurt dışı tebliğinin de iade edildiği anlaşıldığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 30/04/2026 günü saat: 10:00'da olup,

Davacı Ali Güdek'in, mahkememizde açmış olduğu davada, Ordu İli, Ünye İlçesi, Saraçlı Mahallesi 3289 ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı betonarme yapıya dair muhdesatın babası Hasan Güdek'e aidiyetine ilişkin davasına karşı;

Davaya cevap verme süresinin ilanından itibaren 1 ay olduğu ve ayrıca aynı süre içerisinde davaya karşı tüm delillerinizi bildirebileceğiniz, yine süresi içinde cevap dilekçesi sunmamanız durumunda dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususları ihtar ve tebliğ olunur.

Dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, duruşma zaptı ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/02/2026