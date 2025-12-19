T.C. ÜNYE AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÜNYE AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/245 Esas, KARAR NO : 2025/650

Mahkememizde açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen gerekçeli kararın davalı LEA MELECH'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1 -DAVANIN KABULÜ ile,Ordu İli, Ünye İlçesi, FATİH Mahallesi,nüfusa kayıtlı, Y***P ve M****Aoğlu, 1993doğumlu, 422*****300TC kimlik nolu, EMRE YÜRÜKile 1985 doğumlu RUT ve ELIE'den olma İsrail Devleti Uyruklu LEA MELECH'in TMK madde 166/1 uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerini ayrı ayrı REDDİNE

3-Harçlar kanununa göre alınması gereken peşin harcın mahsubu ile bakiye 435,50 TL peşin harcın davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından karşılanan 179,90 TL başvurma, 179,90 TL peşin harç, 27.186,00 TL ilan masrafları, 4.054,00TL mahkeme masrafları olmak üzere toplam 31.599,80 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

5-Davada, davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. göre hesaplanan 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Davalı LEA MELECH'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/12/2025