T.C. URLA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. URLA İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/466 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/466 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli – Urla İlçesi, Torasan Mahallesi, Torasan Mevkii, 3047 ada 4 parsel sayılı, 12.590,87 m2 alanlı “Yirmi İki Bloklu Elli Daireli Kargir Sayfiye Evleri” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan 1/50 arsa paylı “Dubleks Mesken” nitelikli H Blok 19 no’lu bağımsız bölüm TAM hisse ile Ad… AT…. (Borçlu) adına kayıtlıdır. Tapu kaydının Beyanlar hanesinde 06.12.2021 tarih ve 21436 yev. No. ile “Kısmen Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde kalmaktadır.”ibaresi bulunmaktadır. Tapu kaydının Beyanlar Hanesinde 22.11.2013 tarih ve 8051 yev. No. İle “L,M,N Bloktaki Maliklerinhisseleri zemine yöneliktir.” İbaresi bulunmaktadır. Torasan Mahallesinde, denize sıfır konumda bulunan Dostlar Sitesi bünyesinde bulunan, 521 Sokak No:123 adresinden numarataj alan H Blok 19 bağımsız bölüm no’lu betonarme dubleks mesken nitelikli taşınmazdırTaşınmaz tespit tarihi itibariyle takriben 40 yıllıktır. Taşınmazın zemin katı 50 m2 alanlı olup 1 adet salon, 1 adet mutfak ve 1 adet WC’den oluşmaktadır. Zemin lamine parke ile kaplıdır. Mutfak hazır mutfaktır. Isıtma-soğutma klima ile sağlanmaktadır. Doğramalar ahşap malzemedendir; ardında ahşap kepenkleri bulunmaktadır. Dış kapı çelik kapıdır. İç kapılar Amerikan press malzemedendir. İç cephe alçı sıvalı ve badanalıdır. Tavanda alçı kartonpiyer süslemeler mevcuttur. Taşınmazın üst katı ise 58 m2 alanlı olup burada 3 adet oda ve 1 adet Banyo-WC bulunmaktadır. Odaların zemini lamine parke ile kaplıdır. Banyo duşakabinlidir. Taşınmazın üzeri ahşap üçgen çatılı olup üzeri kiremitle kaplıdır. Taşınmazın ön ve arka cephesinde toplam 35 m2’lik 2 adet ahşap pergole bulunmaktadır. Taşınmaz Torasan Mahallesinin merkezine yakın konumdadır. İlçe merkezine yaklaşık 6500 metre, İzmir-Çeşme Yolu’na yaklaşık 800 metre mesafede yer almaktadır. Davaya konu taşınmaz denize ilk sırada ve sıfır konumdadır. Bölge her türlü belediye ve alt yapı hizmetinden faydalanmaktadır.

Adresi : Torasan Mahallesi 3047 Ada 4 Parsel H Blok 19 Numaralı Bağımsız Bölüm Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 12.590,87 m2

İmar Durumu :İlçenin Torasan Mahallesi tapunun 3047 ada 4 parseli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen KAKS:0,90 hmaks:9,50 metre olmak kayıyla Turistik Tesis Alanı, kısmen Yeşil Alan, kısmen Yol, kısmen Otopark Alanı, büyük kısmı TAKS:0,15 KAKS:0,30 iki kat olmak kaydıyla Konut Alanı olarak planlıdır. Taşınmazda 1/1000 ölçekli İçmeler Torasan Uygulamaİmar Planına göre imar uygulaması yapılması gerekmektedir. İmar uygulaması yapılıp onaylanmadan parselde uygulamaya geçilememektedirBelediye Plan Proje Müdürlüğü 19.06.2025 tarih ve 190730 sayılı yazısında, 1/1000 Ölçekli Torasan Mahallesi Uygulama İmar Planı plan notlarında Belediye Meclisinin 08.11.2024 tarih ve 467 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Urla Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu plan hükümlerine uyulacağına dair plan notu değişikliği önerisi Belediye Meclisinin 07.03.2025 tarih ve 144 sayılı Kararı ile uygun bulunduğu, söz konusu 1/1000 Ölçekli Torasan Mahallesi İmar Planı Plan Notu değişikliği önerisi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği 17.06.2025 tarih ve 190714 sayılı yazı ile değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderildiğini bildirmiştir. Bu nedenle söz konusu imar planı notu değişikliği tekliflerinin onaylanması durumunda taşınmazın imar durumunun tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 16.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:35

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.