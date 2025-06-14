T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesi, 5634 Ada 11 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 244,83 m2 yüz ölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde; müstakil tarzda inşa edilmiş taban alanı yaklaşık 102,00 m2 olan kısmi bodrum+2 kattan oluşan yapı bulunmaktadır.

Adresi : Kemalöz Mahallesi, 1.Akça Sokak, Dış Kapı No:9 Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizamda 4 (dört) kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 5.839.985,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:20 - Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:20

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:20 - Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:20

12/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.