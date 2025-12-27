T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/2069 Esas

İLGİLİ KİŞİ : DAVALI GÜLİSTAN TANRISEVER - 54700609506

MEHMET ve SEMİHA'dan olma, 22/02/1984 HAMBURG/B.ALMANYA doğ.

Davacı Güzide BAŞALTIN tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/05/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.