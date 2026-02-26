T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/22 SATIŞ

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Yeşil Karaağaç Mahallesi, Kirazlı Mevkii, 182 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 8.819,21 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi yoktur. Parsel üzerinde; 22 yaşlarında 105 adet ceviz, 30 adet badem, 2 adet kiraz, 2 adet vişne, 6 adet elma, 4 adet şeftali, 4 adet dut ağacı bulunmaktadır.Ayrıca bir kısmının üzerinde; tek katlı yığma konut yapısı, bitişiğinde sulama amaçlı küçük bir havuz, bitişiğinde 2 adet kümes yapısı ve 2 adet tek katlı ahır yapıları bulunmaktadır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 11.293.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Yeşil Karaağaç Mahallesi, Kirazlı Mevkii, 182 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 6.527,99 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi yoktur. Parsel üzerinde; tek katlı yığma ahır yapısı bulunmaktadır. Yapının taban alanı 195,60 m2 dir. 127,94 m2'si bitişik parseli olan 182 Ada 8 Parsel içerisinde kalmaktadır. Kıymet takdirine konu parsel içerisinde 67,66 m2'si kalmaktadır. Yapı komşu parsele tecavüzlüdür.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 7.517.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 12:05

20/02/2026 (İİK m.114 ve m.126) -(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.