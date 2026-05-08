T.C.UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/14 SATIŞ

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Çınarcık Köyü, Çekirgeli Mevkii, 133 Ada 82 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 8.543,03 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi yoktur. %3-4 meyilli, killi-tınlı bünyede, toprak derinliği iyi olan, 2.sınıf kuru tarım arazisidir.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi1/5000 ölçekli nazım imar planında yaklaşık 2619.53 m2'si park alanı, yaklaşık 1085.95 m2'si yol alanı ve kalan kısmı konut alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 5.126.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:45

05/05/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.