T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğütarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu, ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü, malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzereTEİAŞGENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunun 2942 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak işbu davalarda husumetinTEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bilgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Uşak Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 14/04/2026 günü saat 10:10'dan itibaren yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 20/02/2026

ESAS NO: DAVALILAR:

2026/67 SADETTİN KARAHAN, ÖMER KARAHAN, KADRİYE KARAHAN MURADİYE ERSOY, İSMAİL KARAHAN,

SEVGÜL GÜNDÜZ, ALAATTİN KARAHAN

2026/68 SEFER BAŞ

2026/71 BEKİR METİN

2026/72 SADIK ÇELİK

ESAS NO : Mah./Köy : Ada: Parsel: Kamulaştırma alanı :

2026/67 Kapaklar Köyü 101 105 8884,78 m²'lik kısmı İRTİFAK

2026/68 KapaklarKöyü 140. 60 6779,33 m²'lik kısmı İRTİFAK

65,10 m²' lik kısmı MÜLKİYET

2026/71 Orta Köyü 140 51 2633,80 m²’lik kısmı İRTİFAK

127,68m²’lik kısmıMÜLKİYET

2026/72 Kapaklar Köyü 105 14 3.306,28 m²’lik kısmı İRTİFAK