T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/73 SATIŞ

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Kılcan Köyü Uluyolaltı Mevkii 138 Ada 122 Parsel sayılı tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 3.440,70 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Kadastral yola cephesi yoktur.

İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabidir.

Kıymeti : 1.204.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanı içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi, Kılcan Köyü, Yaka Mevkii, 143 Ada 10 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 5.501,52 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Kadastral yola cephesi vardır.

İmar Durumu : Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 43.maddesine göre belirlenen köy yerleşik alanı ve civarı (yoğun yerleşim alanı) içinde kalmakta olup, aynı Yasanın 51. ve 52.maddesindeki yapılaşma koşullarına uyulması kaydıyla aynı Yasanın 27.maddesinde sayılan yapılar Uşak İl Özel İdaresi'nce onaylı projelerine uygun olarak yapılabilir.

Kıymeti : 4.951.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 14:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 14:43

17/12/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.