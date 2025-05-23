T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

İ L A N

T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/11 Tereke

UŞAK ili, MERKEZ ilçesi, BOZKUŞ mah/köy 25 Cilt, 146 Aile sıra no 51 sırada nüfusa kayıtlı 23/07/1991 doğumlu 14/01/2025 tarihinde vefat eden müteveffa GÖRKEM BULAL'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.