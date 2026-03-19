T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2026/32 Esas13.03.2026

Konu : Gaiplik İlan

Uşak ili Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi 6471 ada 4 parsel , 6469 ada 3-4-5-6-7 parselsayılı taşınmaz maliklerinden Hacı Sait; Halime Eşi 'ne kayyım atandığı, adı geçenler hakkında bilgisi bulunan kişiler ve hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin mahkememize ilk ilan tarihi olan 29/01/2026 itibaren 6 ay süre içerisinde bilgi vermek üzere mahkememize başvurmaları, aksi takdirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği, ölüme bağlıhakları aynen gaibin ölümü ile ispatlanmış sayılacağı, mirasın devlete geçeceği ihtar/ilan olunur. 13.03.2026