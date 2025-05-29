T.C. UŞAK 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. UŞAK 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/439 Esas

KARAR NO : 2025/66

Mahkememizin 2024/439 - 2025/66 E/K sayılı dosyasında sanık Najıb ARABZADEH 'e tebligat yapılamadığından, hükmün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Yargılama sonunda sanığın TCK 292/1 maddesi uyarınca neticeten 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,sanığın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde hükme karşı istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca mahkeme ilamı tebliğ yerine kaim olmak üzere; iş bu ilanın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.05.2025