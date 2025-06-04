T.C. UŞAK 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. UŞAK 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/27 Esas

KARAR NO : 2024/253

Hırsızlık suçundan; Bayram ve Aybeniz oğlu, 1994 doğumlu FARID ZEYNALLI ile Hikmet ve Sevinç oğlu, 1997 doğumlu KHANAN VERDIYEV 'e mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden mahkememizin 2024/27 esas, 2024/253 karar sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin 2024/27 esas 2024/253 karar sayılı dosyasında sanıklar Farıd Zeynallı ve Khanan Verdıyev hakkında Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan yapılan yargılama sonucunda TCK 158/1-f hükmü uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğundan, mahkememizin görevsizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Uşak Nöbetçi Ağır CezaMahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olmakla, sanıklar Farıd Zeynallı ve Khanan Verdiyev'in tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememiz hükmüne karşı Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurabileceği,1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanıklar Farıd Zeynallı ve Khanan Verdıyev'e tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.06.2025