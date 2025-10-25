T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) Bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

İl/İlçe

Mahalle Ada

No Parsel

No Alanı Hisse Cinsi İmar

Durumu Fiili

Durumu Muhammen

Satış Bedeli Geçici

Teminat

Bedeli İhale

Tarihi ve Saati İstanbul

Şile

Balibey 38 59 9.360,00 Tam Hali Arazi Ve Tarla Konut Alanı Boş ₺94.000.000,00 ₺2.850.000,00 06.11.2025

10:00 İstanbul

Kartal

Yakacık 10083 1 2.869,43 178643

/286943 Arsa Konut Alanı Hisseli ₺66.500.000,00 ₺2.000.000,00 06.11.2025

10:10 İstanbul

Arnavutköy

Haraççı 5956 1 3.159,86 Tam Arsa Konut Alanı Boş ₺75.000.000,00 ₺2.350.000,00 06.11.2025

10:20 İstanbul

Büyükçekmece

Fatih 2851 11 451,92 Tam Arsa Konut Alanı Boş ₺9.500.000,00 ₺300.000,00 06.11.2025

10:30 İstanbul

Beykoz

Anadolu Feneri 2284 6 4.090,09 Tam Tarla Tarla 1/5000 Boş ₺19.750.000,00 ₺600.000,00 06.11.2025

10:40

2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda 06.11.2025 tarihinde Perşembe günü; 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40 saatlerinde sırasıyla Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

3- Kartal İlçesi Yakacık Mahallesi 10083 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazda, Türk Medeni Kanununun 732. Maddesi uyarınca, hissedarların önalım hakkı bulunmaktadır.

4- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 1.000,00 -TL (binTürkLirası) bedel karşılığı alınabilir.

5- Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,

d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

h) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

7- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 05.11.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8- Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

9- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

10- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Tel: 0216 531 30 00 - (Dahili:1404-1401)

İnternet Adresi: www.uskudar.bel.tr

Mail: emlakistimlak@uskudar.bel.tr

İLAN OLUNUR.