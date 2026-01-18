T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

1- Tasarrufu, Belediye Başkanlığımıza ait olan, Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi, Alemdağ Caddesi, 79 pafta, 468 ada, 22-23 parsellerin kuzeyinde, yeşil alana terk edilen 1410,43 m² alanlı zeminin altında bulunan, 5722,20 m² yapı alanlı, 151 araç kapasiteli, 5 katlı Zemin Altı Otopark 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Meclis Karar No: 04.12.2025 tarih ve 100 sayı

Muhammen Bedel: 770.000,00 TL + KDV ( 1 aylık )

Geçici Teminat: 2.772.000,00 TL

Kira Süresi: 10 ( On ) Yıl

2- İhale, Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda 29.01.2026 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi, Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilecek ve 25.000,00 TL ( Yirmibeşbintürklirası ) ücret karşılığında satın alınacaktır.

4- Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

Muhammen kira bedeli üzerinden (10 (on) yıllık kira tutarının %3’ü (yüzde üç) nispetinde 2.772.000,00 TL) geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak ve makbuzu ibraz etmek zorundadır.(İhaleye ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

Yabancı istekiler Türkiye sınırları içerisinde adres beyanında bulunacaklardır.

Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve kanuni ikametgah Belgesi.

Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış güncel ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış güncel tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, vergi levhası,

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (e.i.) ve (e.ii.) esaslarına göre temin edecekleri belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş

gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

İmza Sirküleri

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (g.i.) ve (g.ii.) esaslarına göre temin edecekleri belge,

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

İlan tarihinden sonra alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge,

6- Teklif edilen aylık kira bedeli yer teslim tarihinden itibaren 15 ( onbeş ) gün içerisinde Belediyenin hesabına yatırılacaktır.

7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8- Kiralama ihalesine katılım sağlayacaklar; başvuru dosyalarını ihale şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 28.01.2026 tarihi Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

9- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.