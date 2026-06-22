T.C. UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2018/1133 Esas

KARAR NO : 2024/457

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununu 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilerek Ceza Muhakemesi Kanununun 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verilen, Munman ve Nato kızı, 29/06/1982 Sokhumı doğumlu TSIRA SHONIA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, yasal süresi içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.15/06/2026