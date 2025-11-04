T.C. UZUNKÖPRÜ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

UZUNKÖPRÜ

İCRA DAİRESİ

2024/465 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/465 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne İl, Uzunköprü İlçe, MESÇİT Mahalle/Köy, Hisarlık Mevkii, 177 Ada, 23 Parsel, MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TAŞINMAZIN BORÇLU ADINA KAYITLI 1/2 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR.

Müdürlüğümüzce satışa çıkartılan taşınmaz tarla vasıflı taşınmaz olup; Taşınmazın bulunduğu Mesçit Mahallesi, Uzunköprü İlçe merkezi sınırları içerisindedir. Uzunköprü İlçesinin kuzeydoğusunda kalmaktadır. Belediyenin su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Üzerinde de herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz Mesçit mahallesi yerleşim alanının yaklaşık 314 m. kadar kuzeydoğusunda kalmaktadır. Keşan-Uzunköprü yoluna yaklaşık 367 m. mesafededir. Kırkkavak Deresine yaklaşık 210 m. Mesafede olup, bayırda olduğundan sulama imkanı kısıtlı olup yamuk şeklinde bir geometriye sahiptir. Taşınmaz kadastro yoluna cephelidir. Bitkisel üretimde, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri dikkate alındığında; Mutlak tarım arazisi sınıfı özelliğine sahiptir. Alışılmış ziraat metodları uygulanabilen % 15' lik eğime sahip,eğimli, derin, ve kolayca işlenebilen toprakları ihtiva eden arazidir. Arazi az da olsa su ve rüzgar erozyonuna uğrayabilir. İyi derecede drenaja sahiptir. Su taşkın zararlarına maruz nitelikte değildir. Killi, kumlu toprak yapısında, doğuya doğru azalan meyilli, kıraç tarım arazisidir. Havalanma seviyesi orta seviyededir. Üzerinde kuru tarıma uygun buğday, ayçiçeği, arpa, yulaf vb. ürün yetiştiriciliği yapılabilir. Edirne Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş bu toplulaştırma işleminin satışa engel bir durum oluşturup oluşturmadığı hususunda Esas Müdürlüğünce sorulan soruya "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri(TİGH) projeleri kurumumuzca yürütülmekte iken, 28.04.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7139 sayılı Kanun ile toplulaştırma çalışmaları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Söz konusu mahallede DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan toplulaştırma çalışmaları halen devam etmektedir.Bu itibarla, müdürlüğümüzce yapılan nihai değerlendirmede, paylı mülkiyet olan dava konusu taşınmazda, üzerindeki "5403/5578 S.Y gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır" şerhinin devam etmesi şartıyla, parselde hisselendirme veya ifraz yapılmadan, aynen satışında bir sakınca bulunmadığı.'' şeklinde cevap vermiştir.

Adresi : Uzunköprü İlçesi, Mesçit Mahallesi 177 Ada, 23 ParselUzunköprü / EDİRNE

Yüzölçümü : 65.910,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 8.238.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: BEYAN:5403/5578 S.Y gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:55

31/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.