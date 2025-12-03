T.C. VAKFIKEBİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/22 Esas

DAVALI : ALENA SNEZHKOVA - 99003518162 - Çıldır Mah. 153. Sok. No:6/4 Marmaris/ MUĞLA

Davacı Samet Albayrak tarafından davalı Alena Snezhkova aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında,

Mahkememizce; Sergey kızı, 16.10.1996 doğumlu, Kazakistan uyruklu olup, bilinen "Siteler Mah. 207 Sok. No:140/10 Marmaris / MUĞLA" ve ayrıca "Çıldır Mah. 153. Sok.No:6/4 Marmaris / MUĞLA" adreslerinde kendisine ulaşılamayan davalı Alena Snezhkova'nın tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle dava dilekçesi ve tensip tutanağının kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Yapılan tüm tebligat ve araştırmalara rağmen tarafınıza ulaşılamamış olmakla,

Durusma Günü: 10/03/2026 günü saat: 09:50'da ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, davaya ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde cevap verebileceğiniz, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ve tahkikatın tamamlanmasından sonra mahkemece sözlü yargılama ve hüküm aşamasına geçileceği,sözlü yargılama ve hüküm aşamasında duruşmaya katılmasanız dahi yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.