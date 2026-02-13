T.C. VAKFIKEBİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. VAKFIKEBİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/179 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Kalecik mahallesi
MEVKİİ: Hane civarı
ADA NO: 134
PARSEL NO: 1
VASFI: Fındık bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ: 3.585,03
MALİKİN ADI VE SOYADI: İsmet ÇÖMEZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü adına 10. Bölge Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu taşınmazın 758,53 m2'lik kısmının kamulaştırılması,
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/179 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.10.2025