T.C. VAKFIKEBİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/731 Esas

Vakfıkebir Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan gaiplik davasında; Mehmet ve Fatma'dan olma, 01/07/1939 doğumlu, 61942339726 T.C Kimlik Numaralı İsmiazem Koçal'ın 1976 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından, İsmiazem Koçal ile ilgili bilgi verebilecek kişilerin 6 ay içerisinde Vakfıkebir Sulh Hukuk Mahkemesine müracat etmeleri veya bulundukları yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile Mahkememize dilekçe göndermeleri hususu ilan olunur.