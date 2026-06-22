T.C.VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 22.06.2026 00:01:00
T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS:2021/255 KARAR:2025/132
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen gerekçeli karar ve karara karşı yapılan istinaf başvuru dilekçesi davalı FESİH PEPE'ye (15422177582 TC Nolu, MEHMET ve BEYBUN oğlu/kızı, 01/01/1974 dogumlu) tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilememiş, bu nedenle tebliğ edilemediğinden HMK' nun 147. maddesi gereğince davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02493528