T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 23.08.2025 00:00:00

T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/260 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.08.2025

S.No

Mahalle

Ada/Parsel

Dosya Esas

Van İli,

Tuşba ilçesi, Altıntepe Mahallesi

2002 ada, 2 parsel

2025/260

Van İli

Tuşba ilçesi, Altıntepe Mahallesi

0 ada, 2006 parsel

2025/261

Van İli,

Tuşba ilçesi, Altıntepe Mahallesi

0 ada, 2007 parsel

2025/262
