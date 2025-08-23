T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/260 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.08.2025
|
S.No
|
Mahalle
|
Ada/Parsel
|
Dosya Esas
|
Van İli,
|
Tuşba ilçesi, Altıntepe Mahallesi
|
2002 ada, 2 parsel
|
2025/260
|
Van İli
|
Tuşba ilçesi, Altıntepe Mahallesi
|
0 ada, 2006 parsel
|
2025/261
|
Van İli,
|
Tuşba ilçesi, Altıntepe Mahallesi
|
0 ada, 2007 parsel
|
2025/262