T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/260 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.08.2025