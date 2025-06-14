T.C.VAN 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Esas : 2022/112-Ceza Dava Dosyası 12.06.2025

Karar : 2022/283

Nitelikli Yağma, Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2022 tarihli ilamı ile sanık Vahdettin Yelekci hakkında TCK'nın 149/1-d-h, 35/2, 53, 63 maddeleri gereğince 5 yıl 6 ay hapis cezası ile mahkumiyet, TCK'nun 109/2, 53, 63 maddeleri gereğince ayrı ayrı 2 kez 4 yıl cezası ile mahkumiyet hükmü kurulduğu,gerekçeli kararın sabır ve Masarat oğlu, 1993 Gujrat doğumlu KHAWAR MASIH, Sabır ve Masarat oğlu, 1988 Gujirat doğumlu KHURRAM SHAHZAD, Sabır ve Masarat oğlu, 1993 Gujirat doğumlu WASIN NAZ MASIH'a gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 (İKİ) HAFTALIK yasal süreden sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK 291 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 (İKİ) HAFTA içerisinde mahkememizde ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF KANUN YOLUNAbaşvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.