T.C. VAN İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/46087 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46087 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Van İl, İpekyolu İlçe, BAHÇIVAN Mahalle/Köy, 207 Ada, 48 Parsel, Tapu Kaydı: Van İli İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi 207 ada 48 nolu parsel üzerinde yapı vardır, tapu kaydında dava konusu parselin toplam alanı 616,42m² ve arsa payının 1/1(tam) olduğu görülmektedir. Dava konusu taşınmaz tapu kaydında hissesi Adem ERGİN(Şükrü Oğlu) adına kayıtlıdır.İkamet Durumu: Halihazırda dava konusu taşınmaz üzerindeki yapı Safiye Cafe olarak işletilmektedir. İmar Durumu: Dava konusu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde olduğu, tercihli ticaret alanı, ayrıknizam,5 kata müsaadeli olduğu, yoldan 5m, komşudan 3,5m çekme mesafeli olduğu tespit edilmiştir. Dava Konusu Taşınmazın Hâlihazır Durumu ve Özellikleri: Dava konusu taşınmaz, Van İli İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi 207 ada 48 nolu parsel üzerinde tek katlı ve üstü açık şekilde olan bir yapı olup, cafe olarak işletilmektedir. Yapının yaşı 3-5 yıl arasında olup, yapının toplam oturma brüt alanı yaklaşık 40,00m² ve net alanı ise yaklaşık 30,00m² dir. Dava konusu taşınmaz üzerindeki yapının ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Yapının yerleri granit, üst kısmı camdır. Dava konusu taşınmaz, çarşı merkezindedir, ticari alandadır, yerleşim yerindedir, yola cephesi vardır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu parsel belediyenin su, kanalizasyon, temizlik, yol ve altyapı hizmetleri ile elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yakınında iş yerleri ve konutlar olup, yoğun bir yapılaşma alanında bulunmaktadır.Satışa konu taşınmaz olan İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi 207 ada 48 nolu parseldekiyapının ve arsanın piyasa değerinin 20.000.000,00TL'dir. Satışa konu taşınmaz Van Valiliği Binasına ~ 954,00m ve Adliye binasına ~1,32km mesafede olduğu tespit edilmiştir. taşınmaz, Van İli İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi 207 ada 48nolu parsel üzerinde tek katlı ve üstü açık bir yapının olduğu, cafe olarak kullanıldığı, çarşı merkezinde olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.