T.C. VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında/dosyalarında verilen tensip kararı geregince; dosya numarası, maliki, bulundugu yer, miktarı ve cinsi belirtilen tasınmazlarla ilgili davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulastırma (Bedel Tespiti veTescil ) davası açılmıs oldugu, bilgileri yazılı dava konusu tasınmazların kamulastırılarak kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ve vebelirtilen alanın üzerine Türkiye ElektrikDağıtım Anonim Şirketi lehine davalıların hisseleri oranında irtifak hakkı tesisine ve bu kararın tapuya tesciline 2942 Sayılı Kamulastırma Yasasının 10.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile;

a-)Asagıda bilgileri yazılı tasınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve tasınmaz malın degerine iliskin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektigi,

b-)Ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulastırma islemine karsı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açılabilecegi,

c-) Kamulastırmayı yapan idarenin adı;-Türkiye ElektrikDağıtım Anonim Şirketi

d-) Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektigi,

e-) Süresi içerisinde Idari Yargıda Iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulastırma isleminin kesinlesecegi ve mahkemece tespit edilen kamulastırma bedeli üzerinden dava konusu tasınmazın, kamulastırmayı yapan idare adına tescil edilecegi,

f-) Mahkemece tespit edilecek kamulastırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası

Varto Subesine yatırılacagı,

4650 Sayılı Yasa ile degisik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ILAN olunur. 10/11/2025

Esas No : 2024/204

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 106 Ada 13 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 18.277,59 m2

MALİKİNADI VE SOYADI: Tevriz Karakaya, Kadri Karakaya, Yusuf Karakaya, Nurhan Karakaya, Nurten Karakaya ve Nurhayat Tekin

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/205

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 104 Ada 16 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 9.315,44 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Mahmut Yıldız

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/206

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 104 ada 15 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 7.850,82 m2

MALİKİNADI VE SOYADI: Mehmet Tekin

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/208

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 203 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 6.000,00 m2

MALİKİNADI VE SOYADI: Mehmet Han Aktaş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/210

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Zorabat Köyü

PARSEL NO : 104 Ada 2 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 3.178,60 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Yılmaz Bingöl, Hüseyin Bingöl, Serdar Bingöl, Erdal Bingöl, Çiçek Kar, İpek Kaya, Arzu Kar, Güngül Aktaş ve Güler Çetin

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/212

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Zorabat Köyü

PARSEL NO : 101 Ada 39 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 3.370,10 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Fuat Güzeldere

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/214

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 105 Ada 13 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 52692,16 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Halil Tekin, Sedrettin Özgül, Zöhre Atay, Sabiha Obak, Herdem Erdoğan, Abdullah Atay, Abdurrahim Atay, Zinet Özkan, Ekrem Atay, Abdulcelil Atay, Mehmet Cihan Atay, Netice Şahin ve Müzeyyen Şahin

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/216

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 0 Ada 72 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 18.750,00 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Nazife Balkaya, Ahmet Güneş, Ayşe Yavaş, Mehmet Güneş, Mehriban Güneş, Esmaperi Güneş, Güllü Yavaş, Herdem Güneş, Hediye Yalçın, Ayten Demirci, Bayram Akdeniz, Zülfinaz Çoşka ve Feride Karakaş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/217

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Aşağı Alagöz Köyü

PARSEL NO : 0 Ada 23 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 10.250,00 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Ahmet Güneş ve Mehmet Güneş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/218

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Aşağı Alagöz Köyü

PARSEL NO : 0 Ada 12 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 5.000,00 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Mahmut Çelik, Sayettin Çelik, Ahmet Çelik ve İbrahim Çelik

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/220

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Zorabat Köyü

PARSEL NO : 105 Ada 22 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 14.190,46 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Mehmet Emin Yıldız, Mehmet Ali Yıldız, Abdurrahim Yıldız, Subhan Karakaş, Leyla Göktaş, Zemirhan Yıldız, Emirhan Yıldız, Hatice Baksi, Fatma Yemlihanoğlu, Ramazan Yıldız, Suzan Meşe, Aslıhan Ulucan ve Famile Kocadağ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/222

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Zorabat Köyü

PARSEL NO : 101 Ada 11 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 6.153,11 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Abdulkerim Yıldız

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/224

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Zorabat Köyü

PARSEL NO : 101 Ada 7 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 3.759,60 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Bedri Kocadağ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/226

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 110 Ada 10 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 16.380,77 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Abdurrazzak Özcan, Mehmet Sait Özcan, Mahmut Özcan, Hanım Bingöl, Mustafa Özcan ve Şerefnaz Erbey

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/228

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 110 Ada 7 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 18.569,08 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Abdullah Özcan, Alaettin Aktaş, Hülya Aktar, Serpil Aktaş, Diyar Aktaş ve Levent Aktaş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/230

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 110 Ada 5 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 62.176,94 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Abdurrazzak Özcan, Mehmet Sait Özcan, Mahmut Özcan, Hanım Bingöl, Mustafa Özcan ve Şerefnaz Erbey

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/232

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Karameşe Köyü

PARSEL NO : 106 Ada 12 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 11.833,33 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Yavuz Özgül, Mehmetşah Özgül, Naim Özgül, Davut Özgül, Hatun Dağcı, Mehmet Özgül, Remziye Özgül, Arzu Özgül, Feyat Özgül Şilan Özgül, Evindar Özgül ve Güneş Gürbüz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/234

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Zorabat Köyü

PARSEL NO : 188 Ada 31 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 19.977,85 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Mahmut Yıldız, Hüseyin Yıldız, Mehmen Emin Yıldız Mehmen Han Yıldız Abdurrahman Yıldız Kıymet Yıldız Selahattin Yıldız Fahrettin Yıldız Suphi Yıldız, Aysel Akbal, Celal Yıldız, Kerem Yıldız, Güzel Karataş, Abdulkerim Yıldız, Abdulcelil Yıldız, Abdurrahim Yıldız, Nadile Yıldız, Vesile Erdoğan, Subhan Karakaş, Leyla Göktaş, Zemirhan Yıldız, Emirhan Yıldız, Hatice Baksi, Fatma Yemlihanoğlu Ve Ramazan Yıldız

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/236

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Aşağıhacıbey Köyü

PARSEL NO : 0 Ada 10 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 5.500,00 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Reşit Işık, Emine Işık, Leyla Işık, Hanım Karagöz, Şemsettin Işık, Muhittin Işık, Raziye Işık, Mehmen Emin Işık, Melik Ahmet Işık, Diyadin Işık, Fatma Işık ve Ubeydullah Işık

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü

Esas No : 2024/238

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Aşağıhacıbey Köyü

PARSEL NO : 0 Ada 5 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 48.750,00 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Reşit Işık, Emine Işık ve Mustafa Işık

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü