T.C. VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 22.08.2025 00:00:00
T.C VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/183 Esas
Davacı Tahir Aksoy ile gaip adayı Servet Aksoy arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davacı nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı Servet Aksoy'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliği olunur. 05/08/2025 İLGİLİ KİŞİ: SERVET AKSOY - 11612860432 FEVZİ ve AYİŞE oğlu/kızı, 01/01/1971 doğumlu,
