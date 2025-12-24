Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 24.12.2025 00:01:00

T.C.VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2025/191 Esas

Erdal Vural ile gaip adayı Ali Önder Vural arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davacı nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı Ali Önder Vural gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri husu ilanen tebliği olunur. 11/08/2025 İLGİLİ KİŞİ : ALİ ÖNDER VURAL - 47662658712

YUSUF ve SUNA oğlu/kızı, 28/01/1973 doğumlu,

#ilangovtr BASIN NO: ILN02367238