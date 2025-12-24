T.C. VEZİRKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/3 D.İş

DAVACI : SAİT İLHAN

VEKİLİ : Av. FUAT SARIKAYA

DAVALILAR : KAMİLE KURT VE DİĞERLERİ

Davacı Sait İlhan tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan Tevdi Mahalli Tayini davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Dava konusu Samsun ili, Vezirköprü ilçesi, Çayırbaşı Kızılyar Mevkii 20 ada 15 parsel kayıtlı taşınmazın yıllık kira bedelinin ödenmesi için mirasçıların tespiti ve ödeme yapılacak tevdi mahalli (banka hesabı) tayini talebiyle Mahkememizin yukarıdaki esasında açılan davada davalı Kamile Kurt'a ilânen tebliğe karar verilmiş olup;

Davalılardan Kamile Kurt'un davaya karşı ilanen tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazları ileri sürmesi, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, HMK 318 gereği tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmesi, ellerinde bulunan delilleri dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer vermek zorunda olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.