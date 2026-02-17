T.C. VİRANŞEHİR SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

T.C. VİRANŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Şanlıurfa İl, Viranşehir İlçe, BURÇ Mahalle/Köy, Susik Mevkii, 0 Ada, 83 Parsel, Şanlıurfa ili, Vira ...

Adresi: Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi Burç Kırsal Mahallesi Susik Mevkii 0 Ada 83 Nolu Parsel Viranşehir / ŞANLIURFA

Yüzölçümü: 58.896,02 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 22.998.196,12 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 10:08 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:08 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:08

01/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.