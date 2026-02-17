T.C. VİRANŞEHİR SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
T.C. VİRANŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2025/1 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Şanlıurfa İl, Viranşehir İlçe, BURÇ Mahalle/Köy, Susik Mevkii, 0 Ada, 83 Parsel, Şanlıurfa ili, Vira ...
Adresi: Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi Burç Kırsal Mahallesi Susik Mevkii 0 Ada 83 Nolu Parsel Viranşehir / ŞANLIURFA
Yüzölçümü: 58.896,02 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 22.998.196,12 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 10:08 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:08 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:08
01/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.