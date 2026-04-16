T.C. YAHYALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YAHYALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya: 2025/62 Esas 2026/21 Karar

Davacı Necati Sabah ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti davası sonunda;

1-Davanın KABULÜNE,

2-10/12/2025 tarihli bilirkişi raporunda yer aldığı şekilde Kayseri İli Yahyalı İlçesi Çiğilli Mah. 115 ada6 4parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2.katının ve taşınmazda yer alan 15 adet meyve ağacının davacı tarafından meydana getirildiğinin TESPİTİNE,

3-10/12/2025 tarihli bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

şeklinde verilen gerekçeli karar ve tavzih kararı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen 274***900 Tc kimlik numaralı Mustafa SABAH'a ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde mahkememize sunulacak ya da başka yer mahkemesi kanalı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulabileceği verilen karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair işbu ilan karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliği olunur. 08/04/2026