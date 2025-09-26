T.C. YAHYALI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2016/132 Esas KARAR NO: 2023/543

Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında, dava konusu Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Çiğilli Mahallesi 93 Ada, 70 parsel, 115 Ada, 53 parsel, 116 Ada, 3 parsel 116 Ada, 4 parsel, 522 Ada, 537 parsel 522 Ada, 538 parsel, 533 Ada, 94 parsel, 533 Ada, 96 parsel, 1106 Ada, 2 parsel 1107 Ada, 4 parsel, 107 Ada, 28 parsel, 113 Ada, 75 parsel, 113 Ada, 84 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Ali ve Döndü kızı, 25/07/1979 doğumlu 598***108 T.C. Kimlik numaralı Ayşe DOĞAN'a yapılan tebligatların iade geldiği, başkaca adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle yukarıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazlara ortaklığın satış sureti ile giderilmesine, satış bedellerinin davacı ve davalılar ile dahili davalılar arasında tapu kayıtlarındaki ve veraset ilamındaki payları oranında paylaştırılmasına, iki hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde İSTİNAF yasayolu açık karar verildiği, tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.