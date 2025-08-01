T.C. YALOVA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YALOVA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/876

Mahkememizin 09/01/2025 tarih ve 2024/876 Esas, 2025/12 Karar sayısı ile Sanık Oktay Kocabalkan hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Beraat kararı verilmiştir.

Sanık Oktay Kocabalkan'a gerekçeli kararın tebliği için yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin meçhul olması nedeniyle mahkememiz kararı Sanığa tebliğ edilemediğinden, kararın Tebligat Kanunun hükümleri dairesinde Türkiye genelinde yayımlanan Gazetelerinden birinde ilan, elektronik ortamda ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanı yoluyla tebliğine, ayrıca mahkeme ilan tahtasına asılmasına,7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddelerince karar verilmiş olup,

İş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden itibaren2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağı geçirilip Hakim tarafından onaylanması suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/07/2025