T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/471 Esas

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi/terör eylemi sebebi ile ortaya çıkan Yalova Hava Meydan Komutanlığında doğan zararlara ilişkin açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalılar MESİH GÜLEN , SALİH GÜLEN , FAZİLET KORUCUK ,KEVSER GÜLEN ,AMMAR GÜLEN , MEBRÜKE TÜRKYOLU, RUKİYE SOLMAZ ,USAME GÜLEN,MELEK KÖMÜR, MEDEHE TÜRK,TURGAY SÖKMEN, ALİ KALYONCU 'nun tüm aramalara rağmen adresleri bulunamadığından, ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Ön inceleme duruşması 08/06/2026 günü saat 09:30'a bırakılmış olup, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, bu davetiyenin tebliğden itibaren 2 HAFTA KESİN SÜRE içinde dilekçede gösterilen, ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin getirilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ÖN İNCELEME DURUŞMASININ TEBLİĞİ YERİNE GEÇERLİ olmak üzere ilanen tebliğ olunur.