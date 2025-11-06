T.C. YALOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YALOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/193 Esas 02.10.2025

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mahkememize açılan Gaiplik davasında verilen karar uyarınca, Yalova ili, Merkez ilçesi,Soğucak köyü, 133 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın maliki bulunan ve bugüne kadar kendisine ulaşılamayan, kim olduğu dahi bilinmeyen ölü Hattas oğlu "Recep" hakkında bilgi sahibi kişilerin Türk Medeni Kanunu'nun 588.maddesi ile aynı kanunun 32.ve 33. maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde Mahkememize müracaat ederek 2025/193 esas sayılı dosyasına bu hususta bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. 02.10.2025

GAİP ADI SOYADI : RECEP (Ölü Hattas oğlu)