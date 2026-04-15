T.C. YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/58 Esas

1- TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından 154 KV ÇİFTLİKKÖY GİS İRTİBAT HATLARI güzergahı altına isabet eden taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla tesis edilmesi konusunda aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca mülkiyetinin devri için talepte bulunulduğu, ancak davalılar ile uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı idare adına tescili için hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.Taşınmaz bilgileri: YALOVA ili, ALTINOVA ilçesi, ÇAVUŞÇİFTLİĞİ köyü, 379 ada 29 parsel.

Taşınmaz Malikleri1-Pelin ATAY, 2-Birsen ERGÜL, 3-Ayten KARAGÖZ, 4-Aysel AKKAYA SERT, Fatma AKKAYA, 6-Gülşen KOYGUN, 7-Mustafa AKKAYA, 8-Nurten ÇETİN, 9-Nebiye AKKAYA, 10-Hüseyin ASLAN, 11-Celal KOÇ, 12-Sermin ŞEN, 13-Yalçın AKKOL, 14-Ayşe ATASOY, 15-Mahmure TOSUN, 16-Memnune KARASU.

2- Davacı idarece dava konusu YALOVA ili, ALTINOVA ilçesi, ÇAVUŞÇİFTLİĞİ köyü, 379 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 419,22 m2 'sinin mülkiyet hakkı, 1.817,26 m2 'sinin irtifak hakkı tesisi talep olunmuştur.

3- Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

4- 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.

5- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

6- Yukarıda dosya numarası yazılı dosyanın duruşması 07.05.2026 günü saat 10.15 'den itibaren Yalova 5. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

7- Davalının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8- Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.11.03.2026