T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1128 Esas

DAVALI : CEMŞİT KAYALAR

Davacı Sema Emel GÖKSEL tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Miras Nedenli)) davasının yapılan yargılamasında;

1-Yalova ili, Merkez ilçesi, Esadiye köyü, 127 ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi edilmiş olup;

Taşınmazda bilirkişi incelemesi yapılmış hazırlanan raporda taşınmazını toplam değerinin 21.346.125,00.TL olduğu, taşınmazın satış yoluyla ortaklığın giderilebileceği belirtilmiştir.

Davalı CEMŞİT KAYALAR'a dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü tebliğ edilememiş ve adresi de tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden;

Tahkikat Duruşması; Yalova 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda 25/06/2026 günü saat 09:40'dadır. Duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz davaya cevap dilekçesi, rapora itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmeniz aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği ilan tarihinden 7 gün sonra dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günün tebliğ edilmiş sayılacağı davalı CEMŞİT KAYALAR'a tebliğ olunur.