T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İLK DERECE)

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI8. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE)

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/10 Esas

KARAR NO : 2025/100

SANIKLAR 1-DAVUT BEDİR, Dursun ve Gülsüm oğlu, 04/03/1968 ANKARA doğumlu, Ankara, Kızılcahamam, Yukarıkese mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:11227258952

2-FİKRET SEÇEN, Celal ve Fındık oğlu, 15/06/1969 PÜTÜRGE doğumlu, Malatya, Pütürge, Tepehan mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:49516479320

3-GÖKMEN DEMİRCAN, Enver ve Fatma oğlu, 25/12/1970 ORDU doğumlu, TC Kimlik No:64327134404

4-HASAN HÜSEYİN ÖZESE, Ahmet Hilmi ve Müzeyyen oğlu, 04/11/1960 KÜTAHYA doğumlu, TC Kimlik No:30596083330 5-MEHMET KARABABA, Mahmut ve Fatma oğlu, 01/01/1967 Adıyaman doğumlu, Adıyaman, Merkez, Bebek mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:22576088244

6-MURAT ÜRÜNDÜ, Cemil ve Dudu oğlu, 01/02/1973 KALE doğumlu, DENİZLİ, KALE, Özlüce mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:36889209678

7- RÜSTEM ERYILMAZ, Halim ve Hüsniye oğlu, 08/08/1963 DEMİRCİ doğumlu, TC Kimlik No:15860610344

8- YAKUP HAKAN GÜNAY, Orhan ve Fatma Kudret oğlu, 07/07/1967 İSTANBUL doğumlu, TC Kimlik No:21044184228

9-ZEKERİYA ÖZ, Ali ve Kamile oğlu, 28/07/1968 BURSA doğumlu, Bursa, Merkez, Bahar mah/köy nüfusunda kayıtlı.

TC Kimlik No:21988575342

SUÇLAR : Görevi Kötüye Kullanma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek

SUÇ TARİHİ : 07/01/2009, 12/04/2010, 05/08/2013

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 257/1, 109/1, 134/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : Düşme

KARAR TARİHİ : 16/09/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıklar hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılaması sonucunda (kamu davasının düşmesine) karar verilmiş olup ve yukarıda kimliği yazılı sanıkların adreslerinin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar kendisine tebliğ edilememiş olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Dairemize ya da başka bir yer Ağır ceza mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa bağlatılıp Hakime onaylatmak suretiyle kanun yoluna başvurabileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.10.2025