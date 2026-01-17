T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İLK DERECE)

T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE)

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2025/17 Esas

KARAR NO: 2025/130

SANIK: 1-HİKMET USTA, Mustafa ve Gülümser oğlu, 28/03/1969 Yalvaç doğumlu. TC Kimlik No: 45763313844

SUÇ TARİHİ: 22.09.2008

SANIK: 2-HÜSEYİN AYAR, İhsan ve Ummihan oğlu, 01/05/1969 Köprübaşı doğumlu. TC Kimlik No: 71416012642

SUÇ TARİHİ: 20.07.2009

SANIK: 3-MEHMET KARABABA, Mahmut ve Fatma oğlu, 01/01/1967 Adıyaman doğumlu, Adıyaman, Merkez, Bebek mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 22576088244

SUÇ TARİHİ: 12.06.2008

SANIK: 4-ZEKERİYA ÖZ, Ali ve Kamile oğlu, 28/07/1968 Bursa doğumlu. TC Kimlik No: 21988575342

SUÇ TARİHİ: 24.04.2008

SUÇLAR: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

UYGULANAN KANUN MAD.: 5237 sayılı Kanun'un 109/1, 109/3-d, 53. maddeleri

VERİLEN HÜKÜM: 5237 sayılı Kanun'un 66/1-d maddesi ve 5271 sayılı Kanun'un 223/8. maddesi uyarınca ayrı ayrı düşme,

KARAR TARİHİ: 24.11.2025

Dairemizin yukarıda esas ve karar numaraları yazılı dosyada sanıklar hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılaması sonucunda kamu davasının düşmesine karar verilmiş olup, yukarıda kimliği yazılı sanıkların adresinin yetersiz olması, adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresleri tespit edilememesi ve karar kendilerine tebliğ edilemediğinden, adreslerinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Dairemize ya da başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa bağlatılıp Hakime onaylatmak suretiyle temyiz kanun yoluna başvurabilecekleri, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 08.01.2026