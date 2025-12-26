T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/218

Davacı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin; 2025/218 esas sayılı dosyasından, davalı Serkan Özen aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi Köyiçi mevki Stratonikeia Antik Kenti I. derece arkeolojik sit alanında bulunan 249 ada 15 parsel sayılı taşınmazın tamamının,Stratonikeia Antik Kenti içinde bulunan "Köy Meydanı" nın tarihi dokusunun yeniden canlandırılarak kültür turizmine katkı sağlaması amacıyla 20.12.2024 tarih ve ...-6091274 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile kamulaştırmaya tabi tutulduğunun, 07.03.2025 tarihli ve 32834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.03.2025 tarihli ve 9563 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi uyarınca acele kamulaştırılmasına verildiğinin, söz konusu taşınmaz hakkında Bakanlık Makamının 11.12.2025 tarih ve E-18508952-752.01.02-7653482 sayılı Oluru ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca taşınmazın kamulaştırmasının uygun bulunduğunun, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalı adına olan tapu kayıtlarının iptali ile her türlü takyidattan ari olarak hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR. 18.12.2025