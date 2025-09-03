T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/39 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Harman Mevkii, 156 Ada, 41 Parsel,

Adresi: Hıdırlar Köyü/ ÇANAKKALE

Yüzölçümü: 10.305,62 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 3.916.135,60 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 11:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/11/2025 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 11:15

29/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.