T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/39 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Harman Mevkii, 156 Ada, 41 Parsel,
Adresi: Hıdırlar Köyü/ ÇANAKKALE
Yüzölçümü: 10.305,62 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 3.916.135,60 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 11:15
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/11/2025 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 11:15
29/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.